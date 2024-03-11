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Başkan Okay’dan 12 Mart mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 12 Mart mesajı!

Başkan Okay’dan 12 Mart mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

11 Mart 2024 Pazartesi 16:45

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “İstiklal Marşı, bu milletin özünde bulunan vatan, bayrak sevgisi ve bağımsızlığa olan inancın dile gelmesidir.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı dizeleriyle, Türk milletinin bağımsızlığa, vatan ve bayrak sevgisine olan duygularını dile getirmiştir. Milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden milli şair, milli mücadele ruhunun alevlenmesine, diriliş harekatının başlamasına öncülük etmiştir. ‘Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın’ diyen Mehmet Akif Ersoy, bu sözleriyle aziz vatanın düşman işgali ve esaretine uğramamasını temenni etmiştir. Onun bu temennisi bizlere mirastır. Vatanımızı ve milletimizi koruma adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu cennet vatanı, gelecek nesillere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Bizlere bu eşsiz marşı armağan eden Mehmet Akif Ersoy’urahmetle ve minnetle anıyorum.”

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Başkan Okay’dan 12 Mart Mesajı!
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