Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

19 Mayıs 2023 Cuma 09:47

Anadolu topraklarını parçalamak isteyen cihan devletlerine karşı başlatılan kurtuluş savaşını hatırlatan Başkan Okay, bu büyük mücadelenin temellerinin Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasıyla atıldığını belirtti. Bu anlamlı günün kutlanmasının önemine değinen Başkan Okay, gençlerin bu zaferin coşkusunu ilk günkü gibi yaşaması gerektiğini söyledi.

Başkan Okay, bu günün geleceğin teminatı gençlere armağan edildiğini ifade ederek mesajında şunları söyledi : “Tarih boyunca özgürlüğünü ve bağımsızlığını müdafaa eden aziz milletimiz, birinci dünya savaşı sonrasında da bu mücadelesini sürdürmüştür. Bağrından sayısız kahramanlar çıkaran bu millet, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kurtuluş savaşı ateşini alevlendirmiş ve tarihe unutulmaz bir not daha düşmüştür. Bu aziz milletin geleceği, teminatı ve istikbali gençlerdir. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceği gençlere emanet ederek bu önemi vurgulamıştır. Bu sebeple 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz de bu önemin farkındadır. Milletimizin ikbali, devletimizin istikbali için onlar da üzerine düşeni yapmaktadır. Ben bu vesileyle, başta kurtuluş savaşı şehitlerimiz olmak üzere, devletimiz, milletimiz ve istikbalimiz için şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Kirişci ve Güngör, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Kahramanmaraş’ta teslim edilen geçici iş yeri sayısı 2 bini aştı!
Kahramanmaraş’ta teslim edilen geçici iş yeri sayısı 2 bini aştı!
Kahramanmaraş'ta su kesintisi!
Kahramanmaraş'ta su kesintisi!
Kahramanmaraş’ta eski maliye binası yıkılıyor!
Kahramanmaraş’ta eski maliye binası yıkılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber