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Başkan Okay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Okay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

07 Mart 2024 Perşembe 13:27

Mesajında kadının toplumdaki önemine dikkat çeken Başkan Okay, şunları dile getirdi: “Toplumumuzun ve kültürel zenginliklerimizin temelini güçlü aile bağları,güçlü aile bağlarının temel taşını ise kadınlarımız oluşturur.Sevgi ve fedakarlığınsembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun en önemli parçasıdır. Aile kurumunun güçlenmesi, sağlıklı bir şekilde işlemesi, geleceğe umut olan nesillerin yetişmesi adına kadınlarımız büyük çaba harcamaktadır.Unutulmamalıdır ki; Hayatın her alanında sevgisiyle, fedakârlığıyla, duyarlılığıyla ve üretkenliğiyle kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Peygamber Efendimiz “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” diyerek kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmiştir. Kadına verilmesi gereken önemi ve değeri, kalplerimize adeta nakşetmiştir.Öte yandan kadına yönelik şiddetin halen toplumsal bir sorun olarak ülkemizde varlığını sürdürmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Kadına şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızın altını çizmek istiyorum. Peygamber efendimizin işaret ettiği hususta kadınımıza her zaman, her şartta ve koşulda gerekli değeri verdik ve vermeye de devam edeceğiz.Bu vesileyle evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit annelerine sabır temenni ediyor, Dulkadiroğlu ilçemiz başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”

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Başkan Okay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
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