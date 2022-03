Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı

Başkan Okay, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Hoş görüsü ve sevgisi sonsuz olan bir topluma sahibiz. Bu sebeple özel gereksinim duyan yavrularımızın bu toplum içerisinde büyük bir sevgiye sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Down sendromlu yavrularımızın toplum içerisinde sevgiyi ve mutluluğu temsil ettiğini de ayrıca belirtmek istiyorum. Güler yüzleri ve sevgiyi arayan gözleriyle toplum içerisinde büyük bir fark yaratmaktalar. Onların sevgisi çok büyüktür. Bizler de onları seviyor ve onların daha güzel bir hayat sürmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman onların ve ailelerinin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onlar farkındalıklarıyla tüm dünyamızı güzelleştiriyor ve zenginleştiriyorlar.”