Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi

Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Okay, “Down sendromlu evlatlarımız bizler için çok önemlidir, onların sevinci ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı

Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Down Sendromlular Farkındalık günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Okay, “Down sendromlu evlatlarımız bizler için çok önemlidir, onların sevinci ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

20 Mart 2022 Pazar 15:01
banner459

Başkan Okay, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Hoş görüsü ve sevgisi sonsuz olan bir topluma sahibiz. Bu sebeple özel gereksinim duyan yavrularımızın bu toplum içerisinde büyük bir sevgiye sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Down sendromlu yavrularımızın toplum içerisinde sevgiyi ve mutluluğu temsil ettiğini de ayrıca belirtmek istiyorum. Güler yüzleri ve sevgiyi arayan gözleriyle toplum içerisinde büyük bir fark yaratmaktalar. Onların sevgisi çok büyüktür. Bizler de onları seviyor ve onların daha güzel bir hayat sürmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman onların ve ailelerinin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onlar farkındalıklarıyla tüm dünyamızı güzelleştiriyor ve zenginleştiriyorlar.”

 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’a ödül!
Kahramanmaraş’a ödül!
Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım
Kahramanmaraş’ta İyi Partiye Katılım
Kahramanmaraş’ta jandarma havadan denetledi
Kahramanmaraş’ta jandarma havadan denetledi
Başkan Mahçiçek; ‘Onlar, sonsuz sevgileri ile hayatımıza güzellik katıyor’
Başkan Mahçiçek; ‘Onlar, sonsuz sevgileri ile hayatımıza güzellik katıyor’
Afşin'de ‘yeteneğini bil mesleğini tesadüfe bırakma’ projesinin protokolü imzalandı
Afşin'de ‘yeteneğini bil mesleğini tesadüfe bırakma’ projesinin protokolü imzalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber