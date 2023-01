Başkan Okay’dan gençlere karne hediyesi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, karne sevinci yaşayan lise öğrencilerine Heyecan Bahçesi’nin kapılarını açtı. Karnesini getiren öğrencilere ücretsiz aktivite imkanı sunulması talimatını veren Başkan Okay, geleceğin teminatı gençlerin her zaman yanında olduğunu söyledi.