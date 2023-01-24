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Başkan Okay’dan gençlere karne hediyesi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, karne sevinci yaşayan lise öğrencilerine Heyecan Bahçesi’nin kapılarını açtı. Karnesini getiren öğrencilere ücretsiz aktivite imkanı sunulması talimatını veren Başkan Okay, geleceğin teminatı gençlerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Başkan Okay’dan gençlere karne hediyesi!

Başkan Okay’dan gençlere karne hediyesi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, karne sevinci yaşayan lise öğrencilerine Heyecan Bahçesi’nin kapılarını açtı. Karnesini getiren öğrencilere ücretsiz aktivite imkanı sunulması talimatını veren Başkan Okay, geleceğin teminatı gençlerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

24 Ocak 2023 Salı 11:27

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, karne heyecanı yaşayan liseli gençlere Heyecan Bahçesi’nde karne hediyesi vereceklerini söyledi. Karnesi ile birlikte Heyecan Bahçesi’ne giden liseli öğrencilere aktivite alanlarının ücretsiz bir şekilde kullandırılacağını ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız yarıyıl tatiline başladı. Yoğun eğitim programı sonunda onların en iyi ve en eğlenceli şekilde dinlenmeleri adına bizler de bir program hazırladık. Gençlerin çok sevdiği heyecan bahçesinde aktivite alanlarını karne sevinci yaşayan öğrencilere ücretsiz yaptık. Yarıyıl tatili boyunca öğrencilerimiz bu imkandan yararlana bilecekler. Öğrencilerimizden beklentimiz derslerinde başarı göstermesidir. Onların hayatlarını kolaylaştırma ve geleceğe hazırlama konusunda biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da ortaya koyacakları başarılarla devletimize ve milletimize faydalı bireyler olacaklar. Tüm öğrenci kardeşlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Her zaman onların yanındayız.”

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Başkan Okay’dan Gençlere Karne Hediyesi!
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