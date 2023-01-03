Başkan Okay’dan, Kiü Rektörü Bakan’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Rektör Bakan’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Başkan Okay, “İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu ilçemiz için önemli. İnşallah ilerleyen süreçte daha da büyüyecek ve kentimize değer katacak. Sayın rektörümüzün başarılı olacağına ve İstiklal Üniversitesi’ni daha da geliştireceğine inanıyor ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Ziyaret dolayısıyla Başkan Okay’a teşekkür eden Rektör Bakan ise, “Başkanımızın nazik ziyaretleri bizleri mutlu etti. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ortak akılla, işbirliği içerisinde üniversitemizi bir adım daha öte taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Kendilerinin desteklerini ve iyi dileklerini yanımızda görmek bizler için çok sevindirici. Bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Okay, ziyaretin anısına Rektör Bakan’a, Kahramanmaraş’a özgü ceviz oyma sandık içerisinde Türk Bayrağı takdim etti.