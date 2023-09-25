Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 11:36

Mesajında, sevgi ve hoşgörü vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan MevlidKandili’niidrak ediyoruz. Bu güzel gecede ellerimizi semaya açarak dualar edeceğiz. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde ve pandemi sürecinde çok büyük kayıplar yaşadık. Bu felaketlerde kaybettiklerimiz için özellikle dualar edeceğiz. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kandil gecelerinde olduğu gibi, her zorlukta ve olumsuz şartlarda bir ve beraber oluyoruz. Sevgi ve hoşgörüyü elden bırakmıyoruz. Kandil gecelerinde olduğu gibi, her zorlukta maneviyatımı yüksek tutuyoruz. Mevlid Kandili de manevi dünyamızı aydınlatan en güzel günlerdendir. Hz. Peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümüdür. Bu vesileyle bu güzel gecede yüce Yaradan’a dualar ederek af ve mağfiret istiyoruz. İnsanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini diliyoruz. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzlukların çözülmesini, devletimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin huzura ermesini istiyoruz. MevlidKandili’nin tümvatandaşlarımıza, ülkemize, İslamalemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş
CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş
Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!
Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!
Veda ve Yeni Bir Yolculuk
Veda ve Yeni Bir Yolculuk

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber