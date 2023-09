Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Mesajında, sevgi ve hoşgörü vurgusu yapan Başkan Okay, şunları söyledi: “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan MevlidKandili’niidrak ediyoruz. Bu güzel gecede ellerimizi semaya açarak dualar edeceğiz. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde ve pandemi sürecinde çok büyük kayıplar yaşadık. Bu felaketlerde kaybettiklerimiz için özellikle dualar edeceğiz. Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kandil gecelerinde olduğu gibi, her zorlukta ve olumsuz şartlarda bir ve beraber oluyoruz. Sevgi ve hoşgörüyü elden bırakmıyoruz. Kandil gecelerinde olduğu gibi, her zorlukta maneviyatımı yüksek tutuyoruz. Mevlid Kandili de manevi dünyamızı aydınlatan en güzel günlerdendir. Hz. Peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümüdür. Bu vesileyle bu güzel gecede yüce Yaradan’a dualar ederek af ve mağfiret istiyoruz. İnsanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini diliyoruz. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzlukların çözülmesini, devletimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin huzura ermesini istiyoruz. MevlidKandili’nin tümvatandaşlarımıza, ülkemize, İslamalemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”