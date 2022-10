Başkan Okay’dan Muhtarlar Günü Mesajı

Muhtarlık müessesinin önemine değinen Başkan Okay, ilçesinin gelişmesinde, kalkınmasında ve daha iyi bir noktaya gelmesinde muhtarların harcadığı çabaya dikkat çekti.

Muhtarları yakın mesai arkadaşı olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımaktadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. İlçemizin gelişmesinde ve kalkınmasında muhtarlarımızı yakın mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Onlarla omuz omuza ilçemizin kalkınması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu vesileyle geçmişten bugüne öncelikle hayatlarını kaybetmiş muhtarlarımıza rahmet diliyorum. Ayrıca şehrimize büyük emek ve katkıları olan ve bugün muhtarlık görevini yürüten tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”