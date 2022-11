Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde, topluma faydalı birey olmasında, öğretmenin rolüne dikkat çeken Başkan Okay, “Öğretmen, bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle yol gösteren ve geleceğimizi özveriyle yetiştirendir” dedi.

Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, insanı yücelt ki devlet yücelsin felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin parçasıyız. Buradan hareketle, kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair düşüncelerimizin oluşmasında öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerimiz; bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile evlatlarımızı topluma faydalı bireyler haline getirmektedir. Yarınlarımızın şekillenmesi, geleceğimizin daha yaşanılabilir olması adına öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimiz için çok kıymetlidir. Birkaç gün önce, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimiz için ağladık. Evlatlarımızı geleceğe hazırlama uğruna canını ortaya koyan şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman ve her koşulda öğretmenlerimizin ve tüm eğitimcilerimizin yanındayız.”