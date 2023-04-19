Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında asrın felaketinin getirdiği burukluğun altını çizdi. Tüm sorunların çözüme kavuşacağını ve yeniden eski neşeli günlere dönüleceğini ifade eden Başkan Okay, Ramazan Bayramı’nın sevgiyi, muhabbeti ve hoşgörüyü artıracağını söyledi.

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak bayrama kavuştuk. Yaşamış olduğumuz büyük felaket nedeniyle buruk bir bayram geçireceğiz. Ancak bayramlar, dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu, sevgi, hoşgörü ve muhabbetin arttığı günlerdir. Ben bu güzel bayram gününün sizlerle birlikte milletimiz, İslam Dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, kurtuluşa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.Bu vesileyle, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah’a emanet olun. Allah’a emanet olun.”