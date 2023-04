Başkan Okay’dan Şehitler Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şehitler Haftası Dolayısıyla yayınladığı mesajında şehitlik mertebesinin önemine değindi. Vatanı ve milleti için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı ve ispatı şehitlerimizdir. Şehitlerimiz, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiç düşünmeden feda eden kahramanlardır. Ayrıca yaşamış olduğumuz felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da şehitlik mertebesine ulaştığına inanıyor ve onları da rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün kahraman vatan evlatlarımızı, hain darbe girişimlerine ve her türlü terör belasına karşı bedenini ve canını siper ederek şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduğumuzun altını çizerek, onları da sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”