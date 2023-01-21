Başkan Okay’dan üç aylar mesajı!

Başkan Okay, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini diledi.



Başkan Okay, üç ayların, manevi huzurun en derinden yaşandığı aylar olduğunu hatırlattı.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, manevi duyguları zenginleştirdiğini vurgulayan Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri iyi değerlendirmeli ve imanımızı güçlendirmeliyiz. Bu mübarek aylarda yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, mübarek üç ayların tüm İslam alemine huzur, sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.”



