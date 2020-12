Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirme temennisinde bulundu. Geride kalan yılda pandemi dolayısıyla önemli sağlık sorunlarının yaşandığını hatırlatan Başkan Okay, yeni yılda bu sorunun ortadan kalkmasını ve sağlıklı bir yıl olmasını diledi.



Başkan Okay, yeni yıl mesajını şu şekilde sürdürdü : “Saygı değer hemşerilerim. Acısıyla ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Öncelikle bu yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Pandemi dolayısıyla zorlu bir yılı geride bıraktık. İnşallah yeni yılda devletimizin gücü, milletimizin gayretiyle bu pandemi sorununu aşacağız. Biz yeni yılda da ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin ortaya koyduğu hedeflere ulaşma yolunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum.”