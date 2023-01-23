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Başkan Okumuş’tan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 6000 kitap bağışı!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu kitap kampanyasına 6000 adet kitap bağışında bulundu.

Başkan Okumuş’tan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 6000 kitap bağışı!

Başkan Okumuş’tan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 6000 kitap bağışı!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu kitap kampanyasına 6000 adet kitap bağışında bulundu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 10:58

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat ÇELİK, Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu kitap kampanyası görüşüldü.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat ÇELİK, kampanyaya vermiş olduğu büyük katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ 'a teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Sadet Çelik; Cezaevi İnfaz kütüphaneleri kitap kampanyasında Başkanım sağ olsun çok güzel destek verdi. Yaklaşık 6000 bin kitabı cezaevimize bağışladı. Toplumun kitap okuması, insanların kitap okuması çok önemli. Sosyal ve toplumsal hayata uyum sağlayan bilgili donanımlı insan yapmanın en güzel yolu kitap okumasını artırmak.

Cezaevinde ise kitap okumayı artırmak çok daha gerekli bir şey, çünkü cezaevindeki bu insanlar cezalarını infaz edip sosyal hayata, topluma karıştığında uyum sağlamalı, dışlanmamalı kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmemesi gerekir. Bu yüzden cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların kitap okumasını bakanlığımızın talimatıyla artırıyoruz. Sürekli teşvik ediyoruz. Kitap okuyan hükümlü ve tutukluları ödüllendiriyoruz. İyi hali olmalarında değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu kitap bağışı kampanyasına tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı bir kitap da olsa destek vermesini bekliyoruz. Başkanımızda sağ olsun bize çok büyük bir miktarda kitap bağışında bulundu, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Başsavcımızı Türkoğlu’nda misafir etmekten gurur duyduk. Güzel bir kampanya aracılığıyla Değerli Başsavcım geçenlerde bahsetmişti. 10 bin kitap toplamayı düşünüyoruz diye, 5 binini biz Türkoğlu Belediyesi olarak hazırlayacağız diye söz vermiştik. Kısa zamanda 6 bin tane kitabı hazırladık. Tabi Türkiye’nin sayılı cezaevlerinden birisi Türkoğlu’nda içerisinde yaklaşık 3-4 bin mahkûmun olduğu. Burayı bir eğitim yuvasına çevirmek zamanın en çok olduğu cezaevlerinde bu kitapları da hediye ederek oradaki mahkûmların eğitim anlamında, kültür anlamında gelişmelerini sağlamak için. Bizim için gurur verici bir kampanyaydı. Bundan dolayı cezaevi müdürümüze, özellikle Başsavcımıza teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.

Kitaplar, Türkoğlu Belediyesi ekipleri tarafından araçlara yüklenerek cezaevi kütüphanelerine teslim edildi.

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Başkan Okumuş’tan Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 6000 Kitap Bağışı!
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