Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...

Başkan Soylu, “Hürriyetçi eğitim-sen tarihe geçti”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görevlendirilen Fatih Soylu, sendikacılık alanında en hızlı büyüyen sendika olarak tarihe geçtiklerine söyledi.

Başkan Soylu, “Hürriyetçi eğitim-sen tarihe geçti”

Başkan Soylu, “Hürriyetçi eğitim-sen tarihe geçti”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görevlendirilen Fatih Soylu, sendikacılık alanında en hızlı büyüyen sendika olarak tarihe geçtiklerine söyledi.

03 Şubat 2023 Cuma 10:44

İl yönetimi ve İlçe başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Fatih Soylu, "Hürriyetçi Eğitim Sendikası yeni kurulmuş olan bir sendika olmasına rağmen çok kısa sürede 20.000 üye sayısına yaklaşmış ve Türkiye' de sendikacılık alanında en hızlı büyüyen sendika olarak tarihe geçmiştir. Bu başarının altında, diğer eğitim sendikalarıyla mücadele içine girmeden, sadece eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanmak ve öğretmen odalarında öğretmenleri yalnız bırakmamak, siyasetin tahakkümü altına girmemek ama siyaset kurumundan talepte bulunan bir sendika olmamız yatmaktadır. Her renkten eğitim çalışanının üye olabildiği ama kimsenin rengini kaybetmediği bir sendikal yapılanmayı ve eğitim çalışanlarını mesleki dayanışma altında birleştirmeyi hedeflememiz bu başarımızı sürdürmemizi sağlayacaktır. Sendika tüzüğümüz 'Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul eder. Hızlı büyümemizin yarattığı endişenin farkındayız. Eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanıyoruz. Bizi her gün bir siyasi kimliğe dahil etme çabalarını, ahlaksızca saldırıları ve iftiraları gülerek izliyoruz ve hukuki yollara başvuruyoruz. Çünkü, 'Gülümseyin, Geliyoruz' demiştik. Zamanın, bu iftiraları atanlara en güzel cevabı vereceğine ve vicdanlarında mahkum edeceğine inanıyoruz. Yenilenen il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte eğitim çalışanlarının yanında ve öğretmenler odalarında olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Hürriyetçi Eğitim-Sen eğitim çalışanlarının ümidi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

(SON-

Anahtar Kelimeler:
Başkan Soylu“Hürriyetçi Eğitim-sen Tarihe Geçti”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan
Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınlarına Sömestr Hediyesi Alpedo-Kervan’dan
Elbistan’da ekipler kar için seferber oldu!
Elbistan’da ekipler kar için seferber oldu!
Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası Kahramanmaraş’ta başlıyor!
Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası Kahramanmaraş’ta başlıyor!
Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması
Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması
TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak
TRT Sanatçıları Müzik Ziyafeti Yaşatacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber