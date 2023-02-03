Başkan Soylu, “Hürriyetçi eğitim-sen tarihe geçti”

İl yönetimi ve İlçe başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Başkan Fatih Soylu, "Hürriyetçi Eğitim Sendikası yeni kurulmuş olan bir sendika olmasına rağmen çok kısa sürede 20.000 üye sayısına yaklaşmış ve Türkiye' de sendikacılık alanında en hızlı büyüyen sendika olarak tarihe geçmiştir. Bu başarının altında, diğer eğitim sendikalarıyla mücadele içine girmeden, sadece eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanmak ve öğretmen odalarında öğretmenleri yalnız bırakmamak, siyasetin tahakkümü altına girmemek ama siyaset kurumundan talepte bulunan bir sendika olmamız yatmaktadır. Her renkten eğitim çalışanının üye olabildiği ama kimsenin rengini kaybetmediği bir sendikal yapılanmayı ve eğitim çalışanlarını mesleki dayanışma altında birleştirmeyi hedeflememiz bu başarımızı sürdürmemizi sağlayacaktır. Sendika tüzüğümüz 'Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul eder. Hızlı büyümemizin yarattığı endişenin farkındayız. Eğitim çalışanlarının sorunlarına odaklanıyoruz. Bizi her gün bir siyasi kimliğe dahil etme çabalarını, ahlaksızca saldırıları ve iftiraları gülerek izliyoruz ve hukuki yollara başvuruyoruz. Çünkü, 'Gülümseyin, Geliyoruz' demiştik. Zamanın, bu iftiraları atanlara en güzel cevabı vereceğine ve vicdanlarında mahkum edeceğine inanıyoruz. Yenilenen il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte eğitim çalışanlarının yanında ve öğretmenler odalarında olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Hürriyetçi Eğitim-Sen eğitim çalışanlarının ümidi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

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