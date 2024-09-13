Başkan Toptaş, Kürtül’de Vatandaşlarla Buluştu, Taleplerini Dinledi

Göreve geldiği ilk günden itibaren AK Parti’nin ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturunu ilçenin tamamına yayarak vatandaşların takdirini kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Mesaisinin büyük çoğunluğunu vatandaşlarla istişareye ayıran ve hizmetleri istişareyle şekillendiren Başkan Toptaş, her Cuma özellikle kırsal mahalleleri ziyaret ederek Cuma namazını vatandaşlarla eda ediyor.

Bu kapsamda Kürtül Mahallesi’ndeki Kullar Ali Köse Camii’nde Cuma namazın ardından vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Toptaş, talep ve önerileri dinleyerek belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kürtül Mahallesi sakinleri, yol, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal alanlarla ilgili çeşitli konularda isteklerini dile getirdi.

Başkan Toptaş ise bu taleplerin ilgili birimlere iletilip en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. “Her mahallemizde farklı ihtiyaçlar olabilir, ancak tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme hedefimizden asla sapmıyoruz. Her hafta farklı bir mahalledeyiz ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızla Birlikte Yol Yürüyoruz”

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak, “Mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları yerinde dinliyoruz. Talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Belediyemiz sadece büyük projelere değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara da öncelik veriyor” dedi.

Mahalle Ziyaretlerinde Talepler Yerinde Değerlendiriliyor

Belediyenin tüm mahallelerde olduğu gibi Kürtül’de de birçok alanda aktif çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Toptaş, ilçenin her köşesinde yaşam standartlarını yükseltmek adına projelerin devam ettiğini söyledi.