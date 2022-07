Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar

Bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayan Heyecan Bahçesi, çeşitli aktivite alanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Kafeteryasıyla da huzurlu bir ortam sunan Heyecan Bahçesi, bayram tatili sonuna kadar hizmet verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Heyecan Bahçesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Kahramanmaraş’a kazandırdığımız en özel aktivite alanlarından olan Heyecan Bahçesi, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlarımıza hizmet verdi. Güzel bir bayram tatili geçirdik. İlçemize kazandırdığımız sosyal aktivite alanları yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçire bilmeleri adına ekiplerimiz de yoğun bir çalışma yaptı. Heyecan Bahçesi’ni vatandaşlarımız çok sevdi. Doğal Yaşam Parkı ve Heyecan Bahçemiz bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde oldu. Her zaman söylediğimiz gibi, vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır.”