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Benzin, Motorin ve Lpg’ye dev zam geliyor!

Benzin, motorin, oto gaz fiyatlarına bu gece büyük zam geliyor. Dolar kurunda son günlerde yaşanan sert artış, zamda etkili oldu.

Benzin, Motorin ve Lpg’ye dev zam geliyor!

Benzin, Motorin ve Lpg’ye dev zam geliyor!

Benzin, motorin, oto gaz fiyatlarına bu gece büyük zam geliyor. Dolar kurunda son günlerde yaşanan sert artış, zamda etkili oldu.

08 Haziran 2023 Perşembe 11:58

Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, oto gazda 67 kuruş zamlanacak.

Önceki gün 21,50 seviyesinden günü kapatan dolar/TL, dün 23,17 seviyesini görmüştü. Kurda bu gece ise 23,41 seviyesi görüldü.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,99 TL’ye, Ankara’da 24,35 TL’ye, İzmir’de 24,38 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,11 TL’ye, Ankara’da 22,50 TL’ye, İzmir’de 22,52 TL’ye yükselecek.

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BenzinMotorin Ve Lpg’ye Dev Zam Geliyor!
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