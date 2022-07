Bertiz Bölgesine Yüksek Standartlı Yol

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın Bertiz bölgesinin ulaşımını kolaylaştırması amacıyla başlattığı Sırt yolu projesinde ikinci etap çalışmalarında asfalt serim çalışmaları başladı. Toplamda 4 bin 800 metre uzunluğa ve 36 viraja sahip olan yol, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çalışmalarıyla 4 bin 200 metre ve 8 viraja indirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesinin yüksek standartlı bir yola kavuştuğunu ifade etti. İlk etabını geçtiğimiz dönem tamamlayarak hizmete sunduklarını hatırlatan Başkan Okay, pandemi süreci ve zorlu kış şartlarının ardından ikinci etap çalışmalarının da tamamlandığını aktardı.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Prestij projelerimiz arasında yer alan Bertiz Sırt Yolu projesinde sona geldik. Mevcut uzunluğu 4 bin 800 metre, 36 viraj olan grup yolunun standardını yükselterek bölge halkının hizmetine sunduk. İlk etabını geçtiğimiz dönem tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Bu dönem de kalan kısmını tamamlayarak hizmete alıyoruz. Şuanda yolumuz 4 bin 200 metre uzunluğa, 8 viraja inmiş durumda. Kılağlı mahallemizden başlayan ve birçok mahallemize ulaşımı sağlayan bu yolun bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın her zaman her şeyin en iyisini hak ettiğini söylüyoruz. Bu noktada durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bayram öncesi asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın bölge ulaşımını daha rahat sağlamalarını amaçlıyoruz.”