Bilgi Yarışmasında Dereceye Giren Katılımcılara Ödülleri Verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen programda Genel Sekreter Dr. Rüstem Keleş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer, dereceye giren yarışmacılar ile aileleri de yer aldı. Genel Sekreter Dr. Rüstem Keleş ve beraberindeki heyet, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Katılımcılar, düzenlenen yarışmalardan ve takdim edilen ödüllerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.