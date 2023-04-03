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Bir Yanda 'Canlar' Yakan Boşluk, Diğer Yanda Ayağa Kalkmaya Çalışan Şehir

Burası bir zamanlar sosyal hayatın ve ticaretin merkeziydi…

Bir Yanda 'Canlar' Yakan Boşluk, Diğer Yanda Ayağa Kalkmaya Çalışan Şehir

Bir Yanda 'Canlar' Yakan Boşluk, Diğer Yanda Ayağa Kalkmaya Çalışan Şehir

Burası bir zamanlar sosyal hayatın ve ticaretin merkeziydi…

03 Nisan 2023 Pazartesi 12:40

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'nda kaldırılan enkazlardan geriye geniş boşluk kaldı. Enkazlar kaldırılırken kentte yeni yaşam alanları oluşturmak için de çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Enkazın yüzde 69'u depolama alanına taşındı.

Azerbaycan Bulvarı depremle birlikte adeta enkaz yığına döndü. Sosyal hayatın ve ticaretin merkezi olan bulvarda o eski hareketli görüntülerden eser yok.

Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Osman Varol, "Temel hedefimiz öncelikle şehrin kalbi dediğim sosyal ve ekonomik hayatın çok yönlü bir şekilde devam ettiği merkezdeki mahallelerdeki enkazı kaldırmaktı. Bunda da muvaffak olduk." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmaları valiliğin ilan ettiği noktalarda belirlenen takvime göre sürüyor. Hedef, enkazları Ramazan Bayramı'na kadar kaldırmak.

Karacasu'daki konteyner kent, deprem bölgesindeki en büyük yaşam alanlarından biri. 8 bin kişinin yaşayacağı kampüste eczaneden markete kadar pek çok iş yeri açıldı.

Gençlik merkezi kuruldu

Mobilya ve tekstil atölyesi de kuruldu. Depremzedelere istihdam sağlandı.

Yedi Hilal Derneği de 7 çadırdan oluşan "EDE" adlı bir gençlik merkezi kurdu.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, "Kütüphane çadırı, teknoloji atölyesinin olduğu çadırlar, Gençlerin etüt ihtiyacını, ders ihtiyacını, derslik, onların yayın ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu hususlara yönelik çadırlar oluşturduk." dedi.

Depremzede vatandaşların yakacak odun ihtiyacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Kahramanmaraş'ta günlük 500 ton odun dağıtılıyor.

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Bir Yanda Canlar Yakan BoşlukDiğer Yanda Ayağa Kalkmaya Çalışan Şehir
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