BLC GROUP Kahramanmaraş’ın en yerli firması seçildi

Türkiye’de ilk 9 şirketinin yerlilik oranının yüzde 80’nin üzerinde olduğunu açıklayan dergi, 11. sırada BLC GROUP’a yer verdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri” araştırmasına, çalışanları tarafından aday gösterilen 321 şirkete davet gönderildi. Bu şirketlerden 214’ü araştırmaya katıldı.

“BUGÜN HAMMADDEMİZİN YÜZDE 75’İ YERLİ”

Dergiye açıklama yapan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Pandemi sürecinde uzak doğudan ithal edilen ürünlere karşı ciddi bir ön yargı oluştu. Bu süreçte bazı büyük moda markaları üretim zincirlerinde bu ülkelerden bir hammadde girişi olmamasını istedi. Bugün hammaddemizin yüzde 75’i yerli. Ülkemizin bir ithalat girdisi olan enerjiye bağımlılığını azaltmak için çalışmalarımız var. 2,15’e kadar tüm ürünleri, ilaçlar gibi üretim ürünlerinin yanı sıra tarım sektörü için gübreler ve tarım ilaçları, organik ve inorganik kimyasallar, boyalar, termoplastikler ve benzeri ürünleri üretiyor. Böylesine yoğun ürün yelpazesine sahip olan kimyada kullanılan hammaddeninse maliyet ve hacim bazında yüzde 7,’i ithal ediliyor. Sektördeki yerlilik oranı yüzde 3,’ü geçemiyor. Son 5 yılda bu oran da bu oranda değişim gözlenmedi” açıklamasında bulundu.