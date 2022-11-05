Büyükşehir, “Atatürk’ü Anma Günü” Temalı Kahoot Bilgi Yarışması Düzenliyor

Çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 8 Kasım Salı günü “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” temalı Kahoot Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da başlayacak bilgi yarışmasına Kahramanmaraş’ta öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecek. Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek yarışma, Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Kahoot pin kodu ise yarışma esnasında canlı yayında katılımcılarla paylaşılacak.

Büyük Ödüller Yarışmacıları Bekliyor

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyeler de kazanabilecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek yarışmanın birincisi bisiklet ile ödüllendirilirken; ikinci olan yarışmacı tablet bilgisayar, üçüncü ise akıllı saat almaya hak kazanacak. Mansiyon ödülü olarak 2 kişiye de akıllı bileklik hediye edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kahoot Bilgi Yarışması’na tüm öğrencilerin davetli olduğu belirtildi.