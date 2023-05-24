Büyükşehir, Genç Osman Servis Yolu’nun Asfaltını Yeniliyor

Şehrin yeniden imarı noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arterlerin ulaşım standardını artırmak için de bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma yürütülen noktalardan birisi de Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Genç Osman Mahallesi’ne ulaşım sağlayan servis yolu oldu. 2 kilometre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki arter, sıcak asfaltla baştan uca yenileniyor.

Asfalt çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek yol çizgi, levhalandırma ve sinyalizasyon uygulamalarıyla konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak servis yolunun yenilenen yüzüyle sürücülerin hizmetine sunulması hedefleniyor.