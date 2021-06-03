Büyükşehir Gençlik Meclisi Oluşturuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir içi demokrasiyi ve gençlerin temsiliyetini artıracak önemli bir adım attı. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi oluşturuldu. Atılan adımı sosyal medyadan müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Katılımcı belediyecilik anlayışımızı gençlerimizin gayretiyle perçinledik” dedi. Kurulan mecliste başkanlık görevini Abdulvahap Dertli’nin üstlendiği bilgisini aktaran Başkan Güngör mesajında, “Gençlerimizin şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inancım tam” ifadelerini kullandı.