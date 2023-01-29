Büyükşehir Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göksun ve Çağlayancerit’in yanı sıra şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta da ekipler kar yağışına karşı teyakkuz halinde. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ekipler yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun gayret sarf ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Afşin’de; Dağlıca, Söğütdere, Armutalan, Topaktaş, Büğet, Kaşanlı, Arıtaş, Altunelma ve Oğlakkaya mahallelerinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.