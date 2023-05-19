Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin ve kırsal mahallelerin de ulaşım altyapısını iyileştirmek için yol bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Dulkadiroğlu ilçesinde Bulanık ve Kabasakal mahallelerinin ulaşım standardını artırmak için arterlerde bir dizi çalışma yürütülüyor. Çalışmalarla; arterlerde deforme olan kısımlar onarılırken, yolların genişliği de artırılarak yerleşim yerlerinin ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.