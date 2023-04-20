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Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nun en işlek arterlerinden Mahir Ünal ve İstasyon Caddesi’nde deforme olan kısımları yenileyerek ilçe merkezinin ulaşım standardını artırıyor.

Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor

Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nun en işlek arterlerinden Mahir Ünal ve İstasyon Caddesi’nde deforme olan kısımları yenileyerek ilçe merkezinin ulaşım standardını artırıyor.

20 Nisan 2023 Perşembe 21:08

Şehirde ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan su hizmetlerine, temizlikten ilaçlamaya tüm alanlarda faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deforme olduğu için ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen arterlerde de bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Türkoğlu’nun en işlek arterlerinden Mahir Ünal ve İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla, deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir edilerek ilçe merkezinin ulaşım standardı artırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ulaşım ağının güçlendirilmesi noktasında şehir genelinde çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 20.04.2023 21:33
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Büyükşehir Türkoğlu’nun En İşlek Arterlerini Onarıyor
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