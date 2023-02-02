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Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği yarışması düzenleniyor.

Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması

Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği yarışması düzenleniyor.

02 Şubat 2023 Perşembe 14:17

Ödüllü yarışmada son başvuru tarihi 27 Mart.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; geleneksel el sanatlarının aslını korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve bu alanda eser veren kişileri gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek için projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ‘Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği’ yarışması düzenleniyor. Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) işlemeciliğinin üretimini teşvik etmek ve işlemeciliği çağdaş yorum ve tasarımlarla buluşturmak için düzenlenen yarışmaya tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Katılımcılar, eserlerini 27 Mart Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’ne elden veya posta yoluyla teslim ederek yarışmaya başvuru yapabilecek.

Büyük Ödüller Yarışmacıları Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği yarışmasında dereceye girenler çeşitli ödüller de kazanabilecek. Yarışmanın birincilik ödülü 15 bin TL. İkinci olan yarışmacı 10 bin, üçüncü ise 8 bin TL para ödülü almaya hak kazanacak. Jüri özel ödülü ise 5 bin TL. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarışmaya ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/02/02/geleneksel-maras-isi-sim-sirma-islemeciligi-yarismasi adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Geleneksel Maraş İşi İşlemeciliği Yarışması
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