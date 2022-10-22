Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!
Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!
EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın Karaca ve Elif Buse Doğan konserleriyle başlıyor
EXPO 2023 Gençlik Festivali, Işın...

Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha

Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda piknik ve tekne turu düzenledi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha

Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha

Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda piknik ve tekne turu düzenledi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 11:39

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Her zaman özel gereksinimli vatandaşların ve yaşlıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi Şirikçioğlu Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda piknik ve tekne turu düzenlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte gönüllerince eğlenen katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!
Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!
KMTSO Başkanı Balcıoğlu, “Almanya’yla biz direk rekabet eder haldeyiz”
KMTSO Başkanı Balcıoğlu, “Almanya’yla biz direk rekabet eder haldeyiz”
MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber