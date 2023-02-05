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Büyükşehir’den sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı!

Şehir genelinde kış şartlarıyla mücadelesini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yoğun beklenen yağış öncesi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına araçlarda kış lastiği ve zincir kullanılması noktasında sürücüleri uyardı.

Büyükşehir’den sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı!

Büyükşehir’den sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı!

Şehir genelinde kış şartlarıyla mücadelesini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yoğun beklenen yağış öncesi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına araçlarda kış lastiği ve zincir kullanılması noktasında sürücüleri uyardı.

05 Şubat 2023 Pazar 17:59

Şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele kapsamında kar küreme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına araçlarda kış lastiği ve zincir kullanılmasını noktasında sürücüleri uyardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sorumluluk sahamızdaki arterleri ulaşıma açık tutmak için kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Sürücülerimizin de ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına araçlarında kış lastiği ve zincir kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Araçlarda kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkılmaması önemle rica olunur. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Sürücülere Kış Lastiği Ve Zincir Uyarısı!
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