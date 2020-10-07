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Çağlayancerit yolları asfaltlanıyor

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde belediye ekipleri, yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çağlayancerit yolları asfaltlanıyor

Çağlayancerit yolları asfaltlanıyor

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde belediye ekipleri, yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46

Yaz döneminde ilçe genenelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, Boylu Mahallesi Yassı Pınar Mevkiinde ve Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi yoluna asfalt serim işlemi yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun: “Büyükşehir Belediyemiz ve Çağlayancerit Belediyemiz işbirliğince tam gaz çalışmalar sürüyor. İlçemiz için gece gündüz gayret gösteren ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerime ve muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çağlayancerit Belediyesi iş birliğince ilçemiz genelinde eksik olan Asfalt yol yapım çalışmasını ivedilikle sürdürüyoruz.

Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan pırıl pırıl gençlerimizi daha rahat ulaşım sağlamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize ayrı bir hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.10.2020 16:30
Anahtar Kelimeler:
çağlayanceritKahramanmaraş
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