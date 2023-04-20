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Çekmeköy Belediyesi Afşin’de İftar Programı Düzenledi

Pazarcık ve Elbistan depremlerin ardından Afşin’e gelerek 350 konteyner kent kuran Çekmeköy Belediyesi, Afşinli vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu.

Çekmeköy Belediyesi Afşin’de İftar Programı Düzenledi

Çekmeköy Belediyesi Afşin’de İftar Programı Düzenledi

Pazarcık ve Elbistan depremlerin ardından Afşin’e gelerek 350 konteyner kent kuran Çekmeköy Belediyesi, Afşinli vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu.

20 Nisan 2023 Perşembe 11:29

Konteyner kentin içerisinde iftar programında Isparta Valisi Aydın Baruş ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

350 konteyner kent içerisinde düzenlenen iftar programında konuşan Koordinatör Isparta Valisi Aydın Baruş; “6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşadık. Ve bu büyük depremin ardından havanın da çok çok soğuk olması, neredeyse her yerin buz kesmesi insanımızı zor duruma düşürdü. Bir taraftan vefat eden kardeşlerimiz, hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta açıkta kalan kardeşlerimiz bir yerde sığınma arayan, sıcak bir yer arayan, içecek su arayan, ekmek arayan kardeşlerimiz hakikaten çok zor durumdalardı. Ama bizim devletimiz çok büyük bir devlet. Olayın başından itibaren bütün kurumlarıyla resmi kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, belediyeleriyle, bütün görevlileriyle burada yaşayan kardeşlerinin derdine derman olmak için onların zorlukları yenmesini sağlamak için yardıma koştu. Bu yardım için gelenlerden birisi de Çekmeköy Belediyemizdi. Sağolsunlar Allah razı olsun hepsinden. O günden bugüne burada yaşayan kardeşlerimizin yaşam şartlarını iyileştirilmesi için büyük bir mücadele verdiler. 350 konteynerden oluşan konteyner kent kuruldu burada Çekmeköy Belediyesinin liderliğinde. Bizlerde elimizden gelen her türlü yardımı yaptık” dedi.

RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN

Afşinli depremzedelerle buluşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Depremin ilk gününden itibaren burada mesaisini tüketen çok değerli mesai arkadaşlarım ve depremde biz burada kıyameti yaşadık diyen Afşin ilçemizin çok değerli hanımefendiler, beyefendileri, sevgili genç kardeşlerim her birinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir acı bu ülkeye, bu millete, İslam alemine yaşatmasın diye de dua edelim. Ramazan ayı bereket ayı, evveli rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabı kurtuluş olan böyle önemli bir ayın son gününün bir gün evveli bizi bir araya getiren Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bu Ramazan ayında rabbim kıldığınız namazları kabul eylesin, tuttuğunuz oruçları yaptığımız hayra hasenatları rabbim kabul eylesin” dedi.

EVLADI ÖLMÜŞ BİR ANNE CUMHURBAŞKANIMIZA DUA EDİYOR

Başkan Poyraz; “Bu ülkede her zaman verdiği sözü tutan bir Cumhurbaşkanımız var. O diyor ki bir sene sonra bu deprem bölgesinde evini kaybeden bütün kardeşlerimizin evini teslim edeceğiz diyor. Ve inşallah bir dahaki ramazan evleriniz de oruç açmayı rabbim hepinize nasip eylesin. Bakın birileri burada devlet yok diyor ama bugün ben burada gezerken evladı ölmüş bir anne cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Ve Allah devletimize zeval vermesin diyor. O yüzden bu ülkede gece gündüz demeden hizmet eden cumhurbaşkanımıza dualarını eksik etmeyin. Afşin’de sadece Çekmeköy Belediyesi değil, Çorum Belediyemiz öncülüğünde, Çorum Valimiz Allah kendisinden razı olsun. Çok emeği var şimdi de Isparta Valimiz ve ekibi var. Buradaki bütün devlet kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından hayır sahiplerinden rabbim razı olsun” dedi.

İftar programı sonrası Koordinatör Isparta Valisi Aydın Baruş, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a teşekkür plaketi takdim etti.

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Çekmeköy Belediyesi Afşin’de İftar Programı Düzenledi
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