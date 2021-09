Ceyhan, ‘Stadı elinden alınmış bir takıma nasıl sahip çıkılıyor’

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, geçtiğimiz günlerde bir programın canlı yayın konuğu oldu. Burada gündeme ve şehrin sorunlarına yönelik açıklama yapan Sezal, Kahramanmaraşspor’un maçlarını oynadığı 12 Şubat Stadyumu’nun yıkım kararı ve Kahramanmaraşspor yönetimine ilişkin değerlendirmesine cevap gecikmedi.

Sezal’ın yaptığı açıklamanın ardından Kahramanmaraşspor eski Başkanı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, basın toplantısı düzenledi.

“12 Şubat stadyumu ayrı bir vaka”

12 Şubat Stadyumu’nun yıkılmasının kendileriyle alakalı bir durum olmadığını ifade eden Ceyhan, “Cihat Bey konuşmalarında bir statla ilgili mevzuyu alıyor sonra Kahramanmaraşspor yönetimiyle ilgili mevzuyu alıyor bunları birbiriyle karıştırıp tekrar ortaya 2 öncülde sonuç çıkarıyor. Ama bu iki öncül ayrı şeyler, ayrı değer yargıları. Bir tarafta bir yönetim var beğenirsin, tasvip etmezsin, eleştirirsin değişmesini istersin bu amenna. Bu tartışılır. Zaten bende babam rahmetli olduktan sonra geçen yılın Şubat ayında yorulduğumu, bırakmak istediğimi her zaman söylüyorum. Bu ayrı bir konu. Ama Fatih Ceyhan bıraksa da bırakmasa da 12 Şubat Stadyumu’nun yıkılıp yıkılmaması da ayrı bir vaka. Bunun benle alakası yok. Şu anki yönetimle alakası yok” dedi.

“Bal oynanırken risk yok muydu?”

Türkoğlu Belediyespor’un geçtiğimiz günler BAL Ligi Play Off maçını 12 Şubat Stadyumunda oynamasını örnek gösteren Ceyhan, “Yıkım kararı Spor Bakanlığından Spor müdürlüğüne Haziran ayında gelmiş diye biliyorum ama emin değilim. Duyum! Biz buna da saygı duyarız. Sonuçta biz devletçi bir insanız, milliyetçi bir insanız. Kahramanmaraş’ta bilinen biriyiz. Tamam devletimiz böyle bir karar almış da olabilir. Haziran’da bu karar gelmiş, soru 1: Eğer Haziran’da geldiyse Temmuz ayında 12 Şubat Stadyumu’nda seyircili bir şekilde BAL Ligi Play Off maçları oynandı. Yıkım kararı varsa o gün o maç niye orada oynandı? Oraya gelen insanların can güvenliği önemli değil miydi, onlar bu memleketin insanları değil miydi? Ondan öncede şehrimizin güzide takımı olan BAL Liginde bizi temsil eden Türkoğlu Belediyespor’un yanlış hatırlamıyorsam tüm maçları orada oynandı. Ve hepsi de seyirciliydi. Özellikle Türkoğlu ve Elbistan karşılaşmasında maçında şehrimizin tüm büyükleri oradaydı. Yıkım varsa, tehlike varsa, risk varsa o zaman bu ciddi suikast mıydı. Kent protokolü Türkoğlu maçlarındaydı. O zaman niye oynatıldı?” diye konuştu.

“Aynı inisiyatifi Kahramanmaraşspor maçları için niye kullanılmadı”

Türkoğlu Belediyespor maçında alınan inisiyatifin Kahramanmaraşspor maçlarında neden alınmadığını soran Ceyhan, “Devletimizin yıkım kararı var, o gün diyelim ki bürokratlar, ilgili yetkililer bu konuyla ilgili insitatif aldılar hayatta bu var mıdır? Vardı. Bunu da kabul ederiz. O zaman aynı inisiyatifi Kahramanmaraşspor maçları için niye kullanılmadı” sorusunu yöneltti.

“Bizi muhatap almıyor musunuz?”

12 Şubat Stadyumu’nun yıkım kararının kendilerine geç bildirildiğini ifade eden Ceyhan, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun iki ay içerisinde maçlara hazır hale gelebileceğini belirterek, “İkincisi biz Afyon’da kamptayız, zor şartlarla transfer yapmışız, takımı kampa götürmüşüz. Takım burada antrenmandayken kampın 4-5 günü federasyondan kulüp müdürümüz arandı ben de yanındayım. Ligler başlayacak hangi sahada oynayacaksınız? Diye soruyor. Biz de ‘Şakamı yapıyorsunuz, 12 Şubat Stadyumunda oynayacağız, bizim yerimiz yurdumuz belli’ dedik. Kulüp müdürüm telefonu kapatıp bunu bana söylediğinde ben cidden şok oldum şaka sandım. Dolayısıyla hemen Gençlik ve Spor İl Müdür Cemil Boz’u aradık ve ‘Cemil bey şakamı yapıyorsunuz’ dedim. İl müdürü de bize oranın yıkım kararı olduğunu söyledi. Bende ‘Niye bize deklare etmediniz’ diye sordum. Geldiyse bize niye daha önceden haber etmediniz, hazirandan biri B ve C planlarımıza bakardık. Tamam şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız iyi niyetle Hanefi Mahçiçek stadını hazırlamaya çalışıyor. Ama bu bir süreç. Basit bir bahçe yapılmıyor. Federasyonun istediği kriterler var. Bu yıkım kararını Bakanlıktan geldiği gün yani 2 ay önce bize haber edilse, bize fikrimiz sorulsa, böyle bir durum olduğunu bilsek, buna göre çözüm odaklı düşünürdük. Hanefi Mahçiçek stadyumu maçlara yetişirdi. Bu soruları sorduğumuzda il müdürümüzün bana söylediği: ‘Ben ilgili yerlere bildirdim’ dedi. İlgili yerlerden biri de Kahramanmaraşspor. Benim esas isyanım bu nokta” şeklinde konuştu.

“Stadı elinden alınmış bir takıma nasıl sahip çıkılıyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’ın Kahramanmaraşspor’a her zaman sahip çıkıldığı açıklamasına değinen Ceyhan, “Bu bilgiyi bile saklamış olmaları ve bize 20 gün kala söylemiş olmaları gerçekten ben bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Cihat Bey programda Kahramanmaraşspor’a her zaman sahip çıkıldığını söylüyor. Stadı elinden alınmış bir takıma nasıl sahip çıkılıyor. Tamam Fatih Ceyhan’a destek olmayın ama kardeşim stat. Bununla ilgili ne yapıldı? Bunu söylediğinde Fatih Ceyhan suçlu oluyor” diyerek, tepkisini dile getirdi.