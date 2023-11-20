Bağış rekoru kırıldı. Ancak kasaya giren para açık verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplanan bağış tutarının yaklaşık 30 milyar lira daha az olduğunu açıkladı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Yerlikaya, toplanan tutarın 85 milyar 697 milyon lira olduğunu kaydetti.

CHP’li Öztunç, “Nerede bu deprem paraları?” diye sordu.

Bakan Yerlikaya, soru önergesine verdiği cevapta, deprem felaketinin ardından yapılan kampanya ile 85 milyar 697 milyon 129 bin lira bağış toplandığını ve bu tutarın 57 milyar 553 milyon 23 bin lirasının deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, tuvalet, gıda ve hijyen kolisi alımları için kullanıldığını belirtti.

Öztunç konuyla ilgili şunları söyledi: “15 Şubat yapılan ve televizyon kanallarında canlı yayınlanan bağış kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandığı ilan edilmişti. Bakan Yerlikaya’nın verdiği cevaptan anlıyoruz ki 29 milyar 449 milyon liradan fazla bir tutar ortada yok. Nerede bu para. Milyonlarca kişinin önüne çıkıp kişisel reklamlarını yapar gibi milyonlarca lira bağışladığını söyleyen isimler bu millete olan sorumluluklarını yerine getirdi mi getirmedi mi? Bu kişiler kimler? Mutlaka açıklanması lazım. Öte yandan deprem bölgesine yapılan yardımların büyük çoğunluğunun kaynağının bu bağış kampanyasından olduğu anlaşılıyor. İnsanlar evsiz, hayatsız, kimsesiz kaldılar. Peki devlet nerede. Meclis’ten bütçe geçiriliyor. Şuraya şu kadar kaynak ayırdık diye övünüyorlar. Hangisi doğru? Depremin üzerinden bile rant elde etmeye çalışılmak istendiğini düşünmek bile istemiyorum.”