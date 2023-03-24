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Çimen’den Ak Parti Teşkilatlarına Ziyaret

28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Mustafa Çimen, AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Çimen’den Ak Parti Teşkilatlarına Ziyaret

Çimen’den Ak Parti Teşkilatlarına Ziyaret

28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Mustafa Çimen, AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

24 Mart 2023 Cuma 12:05

AK Parti’nin emektar isimlerinden Milletvekili Aday Adayı Mustafa Çimen, 25 Mart’ta gerçekleştirilecek olan temayül öncesi ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle buluşmaya devam ediyor. Ziyaretlerine Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ile başlayan Çimen, teşkilat üyeleriyle projelerini paylaşıyor.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çimen, “AK Parti’miz, en önemli seçimlerden birine giriyor. Her seçim önemli diyoruz; ama içinde bulunduğumuz şartlara bakıldığında bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim memleketimizin, ülkemizin kaderini tayin edecek bir seçim. Bu seçimde görevi ne olursa olsun AK Parti’ye gönül veren herkesin çok iyi çalışması gerekiyor. Bu konuda çok hassasız ve bu hassasiyetimizi teşkilat mensuplarımızla paylaşıyoruz” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’A TAZE KAN OLMAYA ADAYIZ!”

Kahramanmaraş’ın bütün ihtiyaç ve beklentilerini bildiğini aktaran Çimen, siyasetin içinde yoğrulmuş bir isim olarak Kahramanmaraş’a taze kan olmaya aday olduğunu söyledi. Çimen, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş’ı çok iyi bilen AK Parti siyasetine hakim biri olarak gençliğimizin verdiği enerjiyi siyasi birikimimizle harmanlayarak şehrimize hizmet etme niyetindeyiz. Bu şehri seviyoruz. Bu şehir için hayallerimiz, projelerimiz var. Kahramanmaraş’ımızı AK kadrolarla yeniden inşa etmek için bismillah dedik. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

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Çimen’den Ak Parti Teşkilatlarına Ziyaret
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