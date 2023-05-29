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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başlasın Türkiye Yüzyılı Zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kariyerinin en zorlu mücadelesi olan tarihi bir ikinci tur seçimde zafer ilan etti. İktidardaki üçüncü dönemini sağlamlaştıracak ve alışılmışın dışında ekonomi politikaları, yıkıcı bir depreme zayıf tepkisi ve azalan demokratik özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'de kendisine karşı artan şikayetlere rağmen, tek adam yürütme yönetiminin kalıcılığını ifade edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başlasın Türkiye Yüzyılı Zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başlasın Türkiye Yüzyılı Zaferi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kariyerinin en zorlu mücadelesi olan tarihi bir ikinci tur seçimde zafer ilan etti. İktidardaki üçüncü dönemini sağlamlaştıracak ve alışılmışın dışında ekonomi politikaları, yıkıcı bir depreme zayıf tepkisi ve azalan demokratik özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'de kendisine karşı artan şikayetlere rağmen, tek adam yürütme yönetiminin kalıcılığını ifade edecek.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:11

İki hafta önce yapılan ilk tur oylama, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez net bir kazanan çıkaramadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana rakibi Kılıçdaroğlu'nun 4,5 puan önüne geçerek Pazar günkü seçimler öncesinde kendisine bir avantaj sağladı.

Türkiye ve geleceği için tamamen farklı vizyonlar sunuyordu. 69 yaşındaki Erdoğan, alamet-i farikası olan dini milliyetçi retoriği zorlayarak ve rakibini teröristlerle ve Batılı ulusların piyonuyla bağlantılı olmakla suçlayarak, kendisini Türkiye'yi küresel bir güç yapacak lider olarak sunduğu bağımsız bir kampanya yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçileri Pazar günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı. Erdoğan, ülkesinin ikinci tur seçimlerinde zafer ilan ederek iktidarını üçüncü on yıla çıkardı.

Erdoğan'ın seçmenleri, onu, Türkiye'nin küresel sahnedeki varlığını yükselten ve ülkenin altyapısını ve askeri kapasitesini geliştirirken, onlarca yıl önce laik liderler iktidardayken baskı altına alınan müslümanları güçlendiren bir modernleştirici olarak görüyor. Eleştirmenleri, onu, hükümet yolsuzluğunun gelişmesine izin vererek, kalitesiz, düzensiz inşaatlara yol açan ve Şubat ayında yüz binlerce binanın çökerek 50.000'den fazla insanı öldürdüğü yıkıcı bir depremi daha da ölümcül hale getiren bir otokrat olarak görüyor.

74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, laikler, muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan bir partiler koalisyonu tarafından desteklendi ve Erdoğan ile iktidar partisinin yıllardır gördüğü en güçlü muhalefeti ortaya koydu. Türkiye'nin yönetim sistemini, 2017'deki anayasal referandumdan sonra haline gelen cumhurbaşkanlığı yerine orijinal parlamenter demokrasiye geri döndürme sözü verdi.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa son verme, ekonomiyi düzeltme ve yargının bağımsızlığını geri getirme sözü de verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, milliyetçi ve göçmen karşıtı bir söylem de yürüttü. Türkiye'nin sınırlarını güvence altına alma ve iç savaştan sonra Türkiye'ye sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi Suriye'ye geri gönderme planlarının altını çizdi.

Sonunda, katılım Pazar günü, yaklaşık %89 gibi yüksek bir katılımın görüldüğü ilk tura göre daha düşük göründü. Erdoğan'ı ilk turda yenebileceğine dair büyük beklentileri olan muhalefet, büyük bir moral bozukluğu yaşadı ve aradan geçen iki haftayı tam olarak toparlayamadı.

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