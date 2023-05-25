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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Pazarcık'ta ak parti sandıkları patlatacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, telefonla Pazarcıklılara seslenerek selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Pazarcık'ta ak parti sandıkları patlatacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Pazarcık'ta ak parti sandıkları patlatacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, telefonla Pazarcıklılara seslenerek selamlarını iletti.

25 Mayıs 2023 Perşembe 15:11

Erdoğan, "Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon aracılığıyla halkı selamladığı konuşmayı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan seslendiği afetzedelere selamlarını ileterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Pazar günü seçimi de başarılı bir şekilde atlattıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'ta muhteşem bir mitingi zaten yapmıştık ama bir de deprem bölgelerine yeniden, yeni ekibimizle beraber ziyaretlerimi gerçekleştireceğim. Şu anda kalan 3-4 gün içinde, yoğun bir çalışmayla inanıyorum ki sandıkları patlatacaksınız. Sandıkları patlatarak da inşallah muhatabımıza gereken cevabı Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine verecek, hele hele Pazarcık bu cevabın en muhteşemini verecek, ben buna inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan‘Pazarcıkta Ak Parti Sandıkları Patlatacak’
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