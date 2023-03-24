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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afşin’e OSB müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki temel atma töreninde Afşin’e müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afşin’e OSB müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afşin’e OSB müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki temel atma töreninde Afşin’e müjde verdi.

24 Mart 2023 Cuma 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, Karasu TOKİ deprem evleri temel atma töreninde Afşin’e Organize Sanayi Bölgesi müjdesi verdi.

Konu ile ilgili basına bilgi veren AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, “Uzun zamandır gündemimizde olan organize sanayi bölgesi müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Toplu Temel Atma Töreninde verdi. Çalışmalarını Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'in yürüttüğü organize sanayi bölgesi Kabaağaç Mahallemize kurulacak. Yanı sıra küçük sanayi sitesi de OSB'ye entegre edilerek, sanayi esnafımızın yer problemi çözülmüş olacak.” dedi.

İlçenin gelişmesinde önemli rol olacak yatırımın Afşin’e hayırlı olmasını dileyen Karabulut, şunları söyledi:

“İlçemizin gelişmesinde, ekonomisinde büyük önem arz eden OSB ve küçük sanayi sitesinin temeli çok yakında atılacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Hemşerimiz Sayın Sefer Turan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afşin’e OSB Müjdesi!
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