Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Kahramanmaraş’ta Haydar Aliyev İlkokulu’nun Temeli Atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’ne Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından inşa edilecek 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu’nun temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in TEKNOFEST alanından canlı bağlantıyla katıldığı temel atma töreninde; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Başkanı Yunus Sezer, koordinatör valiler ve Azerbaycan heyeti de yer aldı. Gerçekleştirilen canlı bağlantıyla Haydar Aliyev İlkokulu’nun temeli atıldı.

Azerbaycan Şehri İnşa Ediliyor

Temel atma törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işin başından itibaren bizleri hiç yalnız bırakmadı. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta bizimle beraber oldu. Daha sonra İlham kardeşim Kahramanmaraş’a bin kalıcı konut sözü verdi. Tabi bununla birlikte okuluyla, camisiyle, yurduyla adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdi. Bu vesileyle bugün bu projenin temelini atacağız. Bu projeyi de inşallah kısa zamanda hak sahiplerine Azerbaycan eliyle teslim edeceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.