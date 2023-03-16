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Debgici, milletvekilliği için aday adayı oldu!

AK Parti Dulkadiroğlu Kurucu İlçe Başkanlığı ve ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Oruç Bilal Debgici, 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için aday adayı oldu.

Debgici, milletvekilliği için aday adayı oldu!

Debgici, milletvekilliği için aday adayı oldu!

AK Parti Dulkadiroğlu Kurucu İlçe Başkanlığı ve ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Oruç Bilal Debgici, 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için aday adayı oldu.

16 Mart 2023 Perşembe 14:23

Ömer Oruç Bilal Debgici Kimdir?
24.12.1974’te Kahramanmaraş’ta doğdu. İlköğrenimi Fatih İlkokulu’nda, liseyi Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1992 yılında Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1997 yılında mezun oldu. 1997-1998 arası aile şirketinde inşaat mühendisi ve yönetici olarak çalıştı.

Askerliğini Kasım 1998 – Temmuz 1999 arası İstanbul ve Edirne’de 546. İstihkam İnşaat Taburu’nda kısa dönem çavuş olarak yaptı.

1999 – 2007 arası konut yapı kooperatiflerinde şantiye şefi, kontrol mühendisi, yönetici mühendis olarak çalıştı.

2007 yılında kendi serbest inşaat mühendislik bürosunu açtı. Halen kendi işyerinde proje, taahhüt ve serbest danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

1997 yılında evlenmiş olup, 1 kız çocuğu babasıdır.

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DebgiciMilletvekilliği Için Aday Adayı Oldu!
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