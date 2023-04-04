Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu

YediHilal, depremden etkilenen ve çadır kentte kalan ortaokul ve liseli gençler için Kahramanmaraş’ta 7 çadırdan oluşan “EDE” adlı bir gençlik merkezi kurdu.

Bir gençlik hareketi olan YediHilal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisindeki çadır kentte kurduğu “EDE Gençlik Merkezi’’ her biri ayrı ayrı olmak üzere muhabbet, etüt, kütüphane, oyun, spor ve atölye çadırlarından oluşuyor. Gençlik merkezi adını Kahramanmaraş’ta halkın yaygın olarak kullandığı “abi, kardeş” anlamına gelen “ede” kelimesinden alıyor.

Yedi Hilal Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Üzeyir İleri, “Öncelikle şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin meydana gelmesiyle biz de Yedi Hilal olarak tüm kardeşlerimizle bir yardım faaliyetine başladık. İlk günlerden itibaren bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bir yarayı sarmaya gayret ettik. O ilk şok atlatıldıktan sonra artık neler yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda gençlerimize, ortaokul ve lise öğrencilerimize, bizim deyimimizle sancaktarlığını genlerin yaptığı bir gençlik merkezi yapma faaliyetinde bulunduk. İşte bugün burada görüldüğü gibi Yedi Çadırdan oluşan bir gençlik merkezi kurduk. Bu kızlarımız hem buradan istifade ediyorlar, hem erkek öğrencilerimiz. İki tane etüt çadırımız var. Öğrencilerimiz istediği zaman geliyorlar, sıcak ortamda çaylarıyla kekleriyle derslerine çalışıyorlar. Hocalarımız geliyor, bunlara derslerinde yardımcı oluyor. Oyun çadırımız var, atölye çadırımız var. Oyun çadırımızda öğrencilerimiz langırt oyunları oynuyor. Gençlerimiz atölye çalışması gerçekleştiriyor. Muhabbet çadırımızda gençlerimiz muhabbet ediyor, streslerini atıyorlar. Burada güzel bir alanımız güzel bir meydanımız var. Burada sinema etkinlikleri yapılıyor. Ailelerimiz de buna katılıyor. Yedi Hilal Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz burayı kurup Kahramanmaraşlı gençlerimize kazandırdılar. Ortaokul ve liseli gençlerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz”dedi.