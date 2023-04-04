Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu

Kahramanmaraş’ta Yedi Hilal Derneği, deprem bölgesinde 7 çadırdan oluşan Gençlik Merkezi kurdu.

Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu

Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu

Kahramanmaraş’ta Yedi Hilal Derneği, deprem bölgesinde 7 çadırdan oluşan Gençlik Merkezi kurdu.

04 Nisan 2023 Salı 15:37

YediHilal, depremden etkilenen ve çadır kentte kalan ortaokul ve liseli gençler için Kahramanmaraş’ta 7 çadırdan oluşan “EDE” adlı bir gençlik merkezi kurdu.

Bir gençlik hareketi olan YediHilal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisindeki çadır kentte kurduğu “EDE Gençlik Merkezi’’ her biri ayrı ayrı olmak üzere muhabbet, etüt, kütüphane, oyun, spor ve atölye çadırlarından oluşuyor. Gençlik merkezi adını Kahramanmaraş’ta halkın yaygın olarak kullandığı “abi, kardeş” anlamına gelen “ede” kelimesinden alıyor.

Yedi Hilal Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Üzeyir İleri, “Öncelikle şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin meydana gelmesiyle biz de Yedi Hilal olarak tüm kardeşlerimizle bir yardım faaliyetine başladık. İlk günlerden itibaren bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bir yarayı sarmaya gayret ettik. O ilk şok atlatıldıktan sonra artık neler yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda gençlerimize, ortaokul ve lise öğrencilerimize, bizim deyimimizle sancaktarlığını genlerin yaptığı bir gençlik merkezi yapma faaliyetinde bulunduk. İşte bugün burada görüldüğü gibi Yedi Çadırdan oluşan bir gençlik merkezi kurduk. Bu kızlarımız hem buradan istifade ediyorlar, hem erkek öğrencilerimiz. İki tane etüt çadırımız var. Öğrencilerimiz istediği zaman geliyorlar, sıcak ortamda çaylarıyla kekleriyle derslerine çalışıyorlar. Hocalarımız geliyor, bunlara derslerinde yardımcı oluyor. Oyun çadırımız var, atölye çadırımız var. Oyun çadırımızda öğrencilerimiz langırt oyunları oynuyor. Gençlerimiz atölye çalışması gerçekleştiriyor. Muhabbet çadırımızda gençlerimiz muhabbet ediyor, streslerini atıyorlar. Burada güzel bir alanımız güzel bir meydanımız var. Burada sinema etkinlikleri yapılıyor. Ailelerimiz de buna katılıyor. Yedi Hilal Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz burayı kurup Kahramanmaraşlı gençlerimize kazandırdılar. Ortaokul ve liseli gençlerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz”dedi.

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesinde Gençlik Merkezi Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den Depremzedeler İçin İş İlanı
THY'den Depremzedeler İçin İş İlanı
Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım
Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor!
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor!
Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı
Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı
Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu
Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber