Deprem şehitler için hatim ve dua programı düzenledi

Programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirşçi’nin eşi Hanife Kirişçi, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen , bölge okul müdürleri ,depremde vefat eden öğrencilerin velileri ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin sunduğu programda açılış konuşması Okul Müdür Yardımcısı İbrahim YAVUZ tarafından yapıldı.

Okulumuzda yedi öğrencimizin depremde şehit olduğunu, şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine ise başsağlığı ve sabırlar diliyorum, Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmadan sonra Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Tilavetin ardından şehitlerimiz için okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Yemek ikramı yapıldı ve yemek duası ile program sonlandı.