Deprem Şehitleri Adına Mevlid-İ Şerif Okundu

Mevlide yüzlerce vatandaşın yanı sıra Yeniden Refah Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar’da katıldı.

Ayrıca, KAMİMDER İmam Hatip mezunları geleneksel pilav gününün de düzenlendiği etkinlikte Kur'an tilaveti yapılıp dualar edildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Mehmet Uysal, şunları söyledi: “6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri adına bugün Fatmalı Mahallesi'nde Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Bugün de nasip oldu, buraya geldik, şehitlerimiz adına mevlit okutuyoruz. Kur'an okuduk, yemekler ikram edildi, dualar edildi. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın."