Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...

Deprem Şehitleri Adına Mevlid-İ Şerif Okundu

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Deprem Şehitleri Adına Mevlid-İ Şerif Okundu

Deprem Şehitleri Adına Mevlid-İ Şerif Okundu

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:58

Mevlide yüzlerce vatandaşın yanı sıra Yeniden Refah Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar’da katıldı.

Ayrıca, KAMİMDER İmam Hatip mezunları geleneksel pilav gününün de düzenlendiği etkinlikte Kur'an tilaveti yapılıp dualar edildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Mehmet Uysal, şunları söyledi: “6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri adına bugün Fatmalı Mahallesi'nde Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Bugün de nasip oldu, buraya geldik, şehitlerimiz adına mevlit okutuyoruz. Kur'an okuduk, yemekler ikram edildi, dualar edildi. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın."

Anahtar Kelimeler:
Deprem Şehitleri Adına Mevlid-İ Şerif Okundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Çabukel, ‘14 Mayıs’ta gençler iktidara gelecek’
Ahmet Çabukel, ‘14 Mayıs’ta gençler iktidara gelecek’
Aziz Kömürcü, “Ççocuklarımızın geleceğini hep birlikte kuralım”
Aziz Kömürcü, “Ççocuklarımızın geleceğini hep birlikte kuralım”
MHP’li Çiçek, “Birlikte her türlü güçlüğün üstesinden geliriz”
MHP’li Çiçek, “Birlikte her türlü güçlüğün üstesinden geliriz”
Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’
Fırat Görgel, ‘Onların hayalleri bizim hizmetimizin yanına bile yaklaşamaz’
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”
Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber