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Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!

Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!

Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!

Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda deforme olan kısımlar yenilenerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 10:55

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremin yol açtığı yaraları sarmak ve şehri tekrardan ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda depremde deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen arterlerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir merkezinde ana cadde, sokak, bulvar ve kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalarla arterlerde deforme olan kısımları yenileyerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Konfor ve Güvenliği Tekrardan Üst Seviyeye Çıkarıyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde arterler de hasar aldı. Yollarda meydana gelen deformasyonları onararak ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz ana arter, cadde, bulvar ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak sorumluluk sahamızdaki arterlerin konfor ve güvenliğini tekrardan üst seviyeye çıkarmayı ve ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
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