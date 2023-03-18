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Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Yâd Edildi

Asrın felaketinin 40’ıncı gününde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizi dualarla ve hayırla yâd ettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Yâd Edildi

Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Yâd Edildi

Asrın felaketinin 40’ıncı gününde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizi dualarla ve hayırla yâd ettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

18 Mart 2023 Cumartesi 13:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta meydana gelen felaketin 40. gününde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Cuma Namazı öncesi Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün binlerce hemşehrimizi, çalışma arkadaşlarımızı, kardeşimizi yitirdiğimiz felaketin 40’ıncı günü. Onların ruhlarına ulaştırmak üzere Cuma Namazı öncesi Mevlid-i Şerif programı düzenledik. Hemşehrilerimizi dualarla ve hayırla yâd ettik. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Yâd Edildi
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