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Depremzede Çobana Devlet Eli

Kahramanmaraş’ta hayvan yetiştiriciliği yapan ve depremlerde ağılları hasar gören 70 yaşındaki çobana devletten yardım eli uzattı.

Depremzede Çobana Devlet Eli

Depremzede Çobana Devlet Eli

Kahramanmaraş’ta hayvan yetiştiriciliği yapan ve depremlerde ağılları hasar gören 70 yaşındaki çobana devletten yardım eli uzattı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:02

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz mevkisi Kılağlı mahallesinde sürü yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Sait Alıç’ın yaşadığı konut, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde ağır hasarlı hale geldi, hayvanların korunak alanlarından ağıllar çöktü. Bir kısım hayvanları da telef oldu.

Asrın felaketinin ardından resmi kurumlara müracaat eden depremzede çobana ivedi olarak AFAD, 2 barınma çadırı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ise hayvanlarına çadır ve yem desteği sağladı.

Yine AFAD’tan taşıma desteği de alan çoban Sait’e, sürü hayatını yeniden canlandırmak ve ekonomiye katkı sağlaması adına ayrıca mekan tahsis edildi.

Depremde yaşadıklarını anlatan Alıç “Deprem oldu, gece uyandık ki ev sallanıyor. Karım ‘ne oluyor’ dedi, ben ‘deprem oluyor’ dedim, yalnız kıyamet kopuyor herhalde dedim. Karım oturdu, ben de oturdum; beşik gibi geldik, gittik. Geçimimiz de bu davarın üstüne. Başka bir gelir de olmadığından bunun ardında dolanıp duruyoruz. Ahir Dağı’nın başını çıkıp iner, günlük işte bunları otlatır, çobanın işi akşama kadar bunun arkasında dolanacak” dedi.

Şimdi çobanın tek beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz yerine koyacağız." açıklamasının ardından afet bölgesindeki hayvan yetiştiricileri telafi desteği kapsamında atılacak adımları bekliyor.

Son Güncelleme: 15.04.2023 13:04
Anahtar Kelimeler:
Depremzede Çobana Devlet Eli
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