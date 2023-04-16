Depremzede Çocukların Bayramlık Sevinci

Kocaeli depremini birebir yaşayan, o tarihte genç bir kız olan 15 gönüllü hayır sever, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelerek, depremzede çocukların gönüllerine dokundu.

Kocaeli depremini birebir yaşadıkları için çocukları en iyi kendilerinin anlayacağını ifade eden Ayfer Kafalı liderliğindeki hayır sever, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesi Budaklım kırsalında yüzlerce çocuğa bayramlık elbise, ayakkabı, bot, mont ve oyuncaklar hediye edildi.

Birbirinden renkli kıyafetleri heyecanla alıp evlerine koşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Kocaeli ve İstanbul’da yaşayan bir grup hayırsever kırsalda eğitim gören çocuklar için kampanya yürütüyor.

Özellikle ulaşımın zor olduğu ve depremden zarar gören bölgeleri tercih eden ekipler, bayrama kadar 30 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, toplamda bin öğrenciye bayram sevinci yaşatacaklar. Budaklı mahallesi ilkokulunda yaklaşık 150 öğrenciyi baştan aşağı giydiren ekipler, çocuklar için çeşitli aktiviteler ve oyunlar düzenleyerek, depremin izlerini silmeye çalışıyorlar.

Kocaeli-Gebze depremini yaşayan Ayfer Kafalı, “Evet depremi birebir yaşadım. Kocaeli Gebze’deydim. O zaman ben 12 yaşındaydım, çadırda yaşadık. Çocuktum ama bize de o zaman hediyeler getirdiler, çok mutlu oluyorduk. Artık büyüdük, bu çocukların yanında benimle beraber dostlarımın olması gerektiğini düşünüyorum. Acılar paylaştıkça geçiyor ve düzeliyor. Bu dayanışma içerisinde hep burada olmak istiyoruz. Depremzede olarak geçmişten, şuan bu çocukları em iyi ben anlayabilirim ve arkadaşlarım anlayabilir. Bu sebepten dolayı buradayız, iyi ki varız. İyi ki bize destek olan bağışçılarımız var. Çocuklar hep mutlu olsun istiyoruz sadece” dedi.