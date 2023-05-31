Depremzede Hak Sahipliği Başvurusu Başladı

Konut, işyeri ahır; yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedeler için başvurular, e- Devlet üzerinden veya hak sahipliği başvuru merkezlerinden yapılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Kanunu çerçevesinde Yeniden Yapım ve Güçlendirme Kredisi verileceklerin belirlenmesi amacıyla Hak Sahipliği başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

AFAD’ın yayımladığı duyuruya göre; yeniden yapım ve güçlendirme kredisi kullanmak isteyen afetzede vatandaşlardan kendilerine devlet tarafından konut, ahır, işyeri yapılmasını isteyenlerin başvuruları alınacak.

30 Mayıs- 28 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya hak sahipliği başvuru merkezlerinden bizzat kendileri veya kanuni vekilleri vasıtasıyla resmi müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Müracaatların tamamlanması ile birlikte ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak Hak Sahipliği İnceleme Komisyonları, sunulan belgeler ve kanunu hak sahibi olabilme koşullarını dikkate alarak, hak sahibi kabul edilenleri ve hak sahibi kabul edilmeyenleri belirleyecek.