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Depremzede Kadınlar Üreterek İyileşiyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması noktasında Kahramanmaraş olgunlaşma enstitüsü, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu konteyner kentte inşa ettiği üretim atölyesinde kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de depremzede vatandaşlar için kıyafet üretiyor.

Depremzede Kadınlar Üreterek İyileşiyor

Depremzede Kadınlar Üreterek İyileşiyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması noktasında Kahramanmaraş olgunlaşma enstitüsü, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu konteyner kentte inşa ettiği üretim atölyesinde kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de depremzede vatandaşlar için kıyafet üretiyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 15:05

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü “üreterek iyileşiyoruz” sloganıyla depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu kampüsünde kurulan konteyner kentte Enstitü Müdürü Ayşegül Kaya koordinatörlüğünde 1 alan şefi ve 15 usta öğreticiyle faaliyet gösteriyor. “Üreterek iyileşiyoruz” sloganıyla yola çıkan kurum, depremzede vatandaşlara yönelik dikiş eğitimi veriyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, "Kahramanmaraş olgunlaşma enstitüsü olarak depremzede vatandaşlarımıza Karacasu kampüsünde iç ve dış giyim hakkında eğitimler veriyoruz. daha önce hiç makine görmemiş makineden ve dikimden anlamayan kadınlar burada vermiş olduğumuz eğitimler sayesinde hem iş öğreniyorlar hem de üretim yapıyorlar. Özellikle kendi ihtiyaçlarını karşılama anlamında çalışmalar yaptırıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var Biz de enstitü olarak buradaki oluşturduğumuz çadırda çocuklar için bayramlık elbiseler dikeceğiz" dedi.

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Depremzede Kadınlar Üreterek İyileşiyor
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